Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

10.04.2022 18:13
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun'daki kutlamalara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan da katıldı.

Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun'daki kutlamalara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan da katıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda stantlar hazırlanarak gösteriler sunuldu.

Alman kurdu narkotik dedektör köpeği "Toni"nin, dubanın altına saklanmış eroini bulması ve emniyet kemeri simülasyonu gösterileri vatandaşların ilgisini çekti.

Polis birimlerince oluşturulan stantları ziyaret eden Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'dan bilgi aldı.

Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Karaarslan, stantları gezdiğini ve çok etkilendiğini belirterek polis teşkilatının teknolojik açıdan tam donanımlı hale geldiğini vurguladı.

Polisin suç oluşmadan önlemeye yönelik çalışmalarının önemine vurgu yapan Karaaslan, "Özellikle olay meydana gelmeden önce toplumu bilgilendirmek, çocuk yaşlardan başlayarak dezavantajlı grupları merkezimize alarak bu bilinçlendirme faaliyetlerini yapmak konusunda Türk polisimizin çok önemli bir gayreti var." dedi.

Karaaslan Kovid-19 sürecinde de polisin fedakarca görev yaptığını anımsatarak "Canlarını ortaya koyarak büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren polis teşkilatımızın bir kez daha canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çevre polislerini de stantlarda gördüğünü ifada eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu yeni bir birim Türkiye'de. Benim de çalışma alanım olduğu için özel olarak çok ilgimi çekiyor. Çevreyle ilgili işlenen suçlar ya da hayvanlara karşı yapılan birtakım kötü müdahalelerle mücadelede ya da birtakım önlemlerin alınması noktasında aslında büyük bir alanı dolduracak bu ekipler. İçlerinde veteriner polisler de var. Onları görmek de çok heyecan verici oldu. Polis teşkilatımız bizim göz bebeğimiz, kıymetlimiz. Samsun'da da çok güzel işler başarıyorlar. Bugün onlarla birlikte olmak bize mutluluk vesilesi oldu."

Kutlamalara, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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AK Parti, Samsun, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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