Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluşu yıl dönümü - Son Dakika

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, Türk polisinin güvenlik ve asayişin teminatı olduğunu belirtti.

Ülkenin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Güvenlik ve asayişin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı, vatanımızın her köşesinde ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanmasını sağlamak için canını hiçe sayarak, bu ulvi görevi yerine getirmektedir. Emniyet teşkilatımız üstün hizmet anlayışı ve özverisinden dolayı aziz milletimizin iftihar kaynağı olmuş ve aynı zamanda terör ve örgütlü suçlarla mücadelede ortaya koyduğu başarılarla toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır.

Suç oranlarının giderek arttığı dünyada, Türk Polis Teşkilatı devletimizin sağladığı imkanlar sayesinde teknolojisini, kapasitesini, imkan ve kabiliyetlerini de artırarak çağın gereklerine uyum sağlamıştır."

İpsala Kaymakamı Güngör'e ziyaret

İpsala İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Cengiz ve beraberindeki emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluşu yıl dönümü dolayısıyla İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Güngör, toplumun huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlayan emniyet mensuplarına görevlerinde başarı diledi.

İlçe Emniyet Müdürü Cengiz de Güngör'e teşekkür etti.