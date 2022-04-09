Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi - Son Dakika
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Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi

09.04.2022 23:52
Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi

Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç'ı, Batmanlılarla buluşturdu.

Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi

BATMAN - Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç'ı, Batmanlılarla buluşturdu.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç'ı, Batmanlılarla buluşturdu. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin selamlama gösterisi ile başlayan konser yerini dakikalar sonra Kıraç'ın sevilen şarkılarına bıraktı. Binlerce kişinin katılım sağladığı konserde Kıraç, Batmanlıları en sevilen şarkılarıyla coşturdu.

Batman Valisi Hulusi Şahin ve Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, konser sonrası sahnede başarılı sanatçı Kıraç'a Batman'ın simgesi olan at başı plaketini hediye etti.

Batman Valiliği önünde düzenlenen etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi
Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi
Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi
Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi
Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi
Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Polis teşkilatının 177. Yıldönümü nedeniyle ünlü sanatçı Kıraç Batman'da konser verdi - Son Dakika
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