Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Çankırı, Çorum, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da düzenlenen törenlerle Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Çankırı Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, İl Müftüsü Bürhan Keleş tarafından şehitler için dua edildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum'da Akşemseddin Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit programında, şehitler için dua edildi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazının ardından cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

Sinop

Sinop'ta da Alaeddin Keykubat Camisi'nde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.

Cuma namazı öncesi düzenlenen programda İl Müftüsü Mustafa Düzgüney ???????tarafından şehitler için dua edildi.

Programa, Vali Erol Karaömeroğlu, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Ziyarette, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, şehitler için dua etti.

Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Amasya

Amasya'da da Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma töreni düzenlendi.

Tekirdede Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan katılımcılar, Garnizon Şehitliği'ne de ziyarette bulundu.

Etkinlikler kapsamında Fatih Camisi'nde şehitler için mevlit programı da düzenlendi.