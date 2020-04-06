Son Dakika › Güncel › Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde Türkçe, Kürtçe ve Arapça klip - Son Dakika
Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde Türkçe, Kürtçe ve Arapça klip
6 saat önce
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla 3 dilde klip hazırlandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla 3 dilde klip hazırlandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kal' mesajıyla yayınlanan kliple ilgili, "Bu zor günlerde siz evde kalın diye kendi imkanlarımızla hazırladığımız Anadolu'nun yükselen değeri Siirt'i evinize getirdik" denildi.
Polis ve bekçilerden oluşan emniyet müzik korosunca 'Siirt beyaz bir gelin' adıyla hazırlanan klipte çoğunluğu yöresel türkülerden oluşan Türkçe, Kürtçe ve Arapça türküler seslendirildi.
Klip, kent merkezi ve ilçelerindeki tarihi yerlerde çekildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var