Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde Türkçe, Kürtçe ve Arapça klip - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde Türkçe, Kürtçe ve Arapça klip
6 saat önce
Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde Türkçe, Kürtçe ve Arapça klip Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla 3 dilde klip hazırlandı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde Türkçe, Kürtçe ve Arapça klip
SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla 3 dilde klip hazırlandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kal' mesajıyla yayınlanan kliple ilgili, "Bu zor günlerde siz evde kalın diye kendi imkanlarımızla hazırladığımız Anadolu'nun yükselen değeri Siirt'i evinize getirdik" denildi.
Polis ve bekçilerden oluşan emniyet müzik korosunca 'Siirt beyaz bir gelin' adıyla hazırlanan klipte çoğunluğu yöresel türkülerden oluşan Türkçe, Kürtçe ve Arapça türküler seslendirildi.
Klip, kent merkezi ve ilçelerindeki tarihi yerlerde çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:43 Kaynak: İHA
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