Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü Balıkesir'de törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü Balıkesir'de törenlerle kutlandı.



Tören, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.



Zeybek, burada yaptığı konuşmada, polisliğin karşılaşılan durumlar karşısında güç, sabır ve cesaret isteyen bir meslek olduğunu söyledi.



Emniyet teşkilatının büyük ve gönül bağıyla birbirine bağlı bir aile olduğunu belirten Zeybek, "Gücümüzü bizlere olan güveninizden, sabrımızı vatanımıza olan bağlılığımızdan, cesaretimizi de kurulduğu günden bu güne bizler için canını feda eden şehitlerimizden alıyoruz. Gece gündüz görevimizi layıkıyla yerine getirmekten onur ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.



Zeybek, emniyet teşkilatının mensubu olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Emniyet Teşkilatı olarak bizler kocaman bir ailenin görev ve gönül bağıyla birbirine sımsıkı bağlanmış fertleri olarak ülkemizdeki 15 Temmuz hain darbe girişiminin etkisiz kılınmasında aziz milletimizle omuz omuza mücadele vermiş bir teşkilatın mensubu olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.



Törene, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve çok sayıda polisle teşkilata yeni katılan bekçiler de katıldı.



Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bandırma ilçesinde de tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydan'ında Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran makamında tebrikleri kabul etti.



Manyas ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Manyas Emniyet Amiri Enes Dündar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü

Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu

Geçersiz Oy Tartışmalarını Bitirecek Program! Hata Payı Milyonda Bir

Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar