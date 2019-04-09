Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174'üncü Yılı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yılını kutladı.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:13 Kaynak: AA
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yılını kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin, Polis Haftası
'nı ve Türk Polis Teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, polislerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi adına verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.
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