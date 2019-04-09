Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
9 dakika önce
Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli ile basın mensupları, dostluk maçında karşılaştı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli ile basın mensupları, dostluk maçında karşılaştı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Teyyaredüzü Gençlik Merkezi halı sahasında organize edilen karşılaşma 4-4 sona erdi.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ve Emniyet Müdürlüğü personelinin, basın mensuplarına tatlı ikramıyla sona erdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:02 Kaynak: AA
Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü
Son Dakika! AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı
Muaf Olduğu Halde Emlak Vergisi Ödeyen Emekliler, Parasını Geri Alabiliyor
UBER Türkiye'de Çalışmaya Devam Edecek