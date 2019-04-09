Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

9 dakika önce

Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli ile basın mensupları, dostluk maçında karşılaştı.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli ile basın mensupları, dostluk maçında karşılaştı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Teyyaredüzü Gençlik Merkezi halı sahasında organize edilen karşılaşma 4-4 sona erdi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ve Emniyet Müdürlüğü personelinin, basın mensuplarına tatlı ikramıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:02 Kaynak: AA

Giresun, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
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