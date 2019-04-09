Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli ile basın mensupları, dostluk maçında karşılaştı.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Teyyaredüzü Gençlik Merkezi halı sahasında organize edilen karşılaşma 4-4 sona erdi.



Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ve Emniyet Müdürlüğü personelinin, basın mensuplarına tatlı ikramıyla sona erdi.

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