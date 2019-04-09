Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Emniyet Müdürlüğü personelini makamında konuk etti.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Emniyet Müdürlüğü personelini makamında konuk etti.



Sarıfakıoğulları, Aktaş ve polislerle bir süre sohbet etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Sarıfakıoğulları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutladığını belirtti.



Sarıfakıoğulları, görevlerini icra ederken, bu uğurda canlarını vermiş, şehit olmuş bekçi, polis, emniyet teşkilatını mensuplarını bir kez daha rahmetle anarak, Aktaş ve tüm emniyet personeline başarılar diledi.

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