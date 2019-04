Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve emniyet mensuplarını makamında kabul etti.

Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutladı.



Kahraman, fedakar polis teşkilatının mensuplarına minnet ve şükran duygularını ifade eden Yavuz, şunları söyledi:



"Polis teşkilatımız, özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadelede diğer taraftan da vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması bakımından önemli bir hizmeti ve milletimizin de teveccühünü kazanmış bir teşkilat. Bu vesileyle görevi esnasında vatan, bayrak ve din için şehit olmuş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler, Türkiye'nin her bir köşesinde yine vatan, bayrak, can ve mal emniyetini sağlamak üzere görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza da sağlıklı ve huzurlu görevler diliyorum."



Ordu Valisi olarak polis teşkilatının her zaman yanlarında ve destekçileri olduğunu vurgulayan Yavuz, "Polis teşkilatımız, jandarma teşkilatımız kısacası güvenlik birimlerimiz bizim en yakın mesai arkadaşlarımızdır. Elde ettikleri başarıdaki en büyük pay da siz teşkilat mensuplarınındır. Ordu'daki huzurun, emniyetin sağlanması hususunda gayret sarf eden İl Emniyet Müdürümüzden mahalle bekçilerimize kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.



İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ise Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili Vali Yavuz'a bilgi verdi.



Erduğan, 174 yıldır halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük bir özveri ile çalışan teşkilat mensuplarının bu zaman sürecinde şehit verdiğini, gazi ve malulen emekli olanların olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sıhhat ve halen hayatlarını devam ettiren meslaktaşlarına da sağlıklı, sıhhatli ömürler diledi.



Vali Yavuz, polislere çeşitli hediyeler takdim etti.

