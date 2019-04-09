Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

1 saat önce

Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Etkinlikler çerçevesinde kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programına, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Murat Ellik'in babası Osman Ellik, kurum amirleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için mevlit okundu. Program sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Aslan ve teşkilat mensupları mevlit programının ardından Palandöken ilçesindeki Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: AA

Erzurum, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Düzenlediği Stratejik Buluşmalar Haftasının İkincisi Düzenlenecek Şeyma'nın Sevgilisi Guido Senia'nın Paylaşımına Türk Takipçilerden Yorum Yağdı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:35:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]