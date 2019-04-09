Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
1 saat önce
Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.
Erzurum
'da, Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.
Etkinlikler çerçevesinde kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programına, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan
, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Murat Ellik'in babası Osman Ellik, kurum amirleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için mevlit okundu. Program sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.
Aslan ve teşkilat mensupları mevlit programının ardından Palandöken
ilçesindeki Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: AA
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