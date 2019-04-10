Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yoldan yürüyerek mozoleye geçti. Soylu ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.



Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Soylu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Aziz Atatürk, Fedakarlık, adanmışlık ve millete hizmet aşkının vücut bulmuş hali olan Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz.



Vatandaşın canını, malını, namusunu, ülkenin huzur ve asayişini temin etmek için yüksek bir duyguyla çalışan Türk Polisi, köklü geçmişinden getirdiği birikimi 21.yüzyılın ihtiyaçlarına da başarıyla uyarlamıştır. Özellikle son yıllarda elde ettiği yüksek teknik ve beşeri kabiliyetlerle, suç sahasının giderek genişlediği günümüzde dünya standartlarında hizmet üreten bir yapıya kavuşmuştur.



Bulunduğumuz coğrafyanın da bir getirisi olarak suç ve suçluyla mücadelesi sadece ülkemiz sınırları içinde değil, uluslararası alanda da tesir gösteren Türk Polisi; küresel ölçekte terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlarla; ulusal düzeyde de asayiş, trafik güvenliği, siber suçlar, organize suç çeteleriyle mücadele gibi başlıkların tamamında, özellikle son yıllarda başarı grafiğini sürekli yukarıya taşımaktadır.



Şurası bir gerçektir ki; tüm kolluk birimlerimizde olduğu gibi Türk Polisi de devletimizin gücü ve kapasitesinin yanı sıra suç ve suçluyla mücadelesinde asıl gücünü milletin duasından, vicdanından ve manevi değerlerinden almaktadır. İki asra yaklaşan mazisindeki gururun ve başarının, yıldızındaki ışıltının kaynağı da işte budur.



Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutluyor, başta zatıaliniz olmak üzere, bu teşkilata emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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