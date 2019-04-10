Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Seydişehir
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Etkinlikler kapsamında ilk olarak Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılarak başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.
Törende konuşan Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan
, "Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu günden itibaren huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalışmış ve yapmış olduğu hizmetler halkımızın her zaman büyük takdirini toplamış ve polis teşkilatımızı sürekli en güvenilir, en saygın teşkilatlarımızdan biri kılmıştır.
Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutluyor, görevini ifa ederken canlarını vatanımız için feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler ve emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına çalışmalarında başarılar dilerim." dedi
Daha sonra şehit polisler için Seyyidhraun Camisi'nde öğle namazına müteakip mevlit okutuldu.
İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, ziyaret ekibi ile birlikte Seydişehir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini de ziyaret ederek çiçek verdi.
Öte yandan, makamında tebrikleri kabul eden İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir 174 yıllık geçmişi olan köklü bir kurumun mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.
Kutlamalara Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, daire amirleri, sivil toplum örgütü başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.