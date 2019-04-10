Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü Kutlandı

Ardahan
'da, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü törenle kutlandı.
Valilik bahçesinde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş
tarafından Atatürk
Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Vali Masatlı, törende yaptığı konuşmada, bugün emniyet teşkilatının 174. yıl dönümünün kutlandığını söyledi.
Ülkede iç huzur ve istikrarın korunmasında en büyük güvencenin Türk Polis Teşkilatı olduğunu belirten Masatlı, şunları kaydetti:
"Türk polisi, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması gibi görev ve sorumluluklarıyla ülkemizin ve milletimizin güvenliği için kendi canlarını ortaya koymakta, hukuka, anayasa ve yasalara sadakatle gece gündüz demeden fedakarca görev yapmaktadır."
Tören, konuşmaların ardından etkinlikler kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.
Programa, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir
, çeşitli kurumların temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.