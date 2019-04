Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar ve teşkilat mensupları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Aydoğan, Yırtar ve beraberindeki heyet daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.



Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ayhan, polisin milletin huzuru ve bekası için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştığını dile getirdi.



Törene, Sivas POMEM'de eğitim gören Afgan kadın polis adayları ile üzerinde polis üniforması bulunan çocuklar da katıldı.



Niğde



Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Fatih Kılıç Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, törende yaptığı konuşmada, güvenliğin bulunmadığı, asayişin bozulduğu yerde istikrar, demokrasi, insan hakları ya da diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmenin mümkün olmadığını vurguladı.



Her devletin kurulduğu andan itibaren öncelikle toplumda huzur ve güveni sağlayacak teşkilatları kurmak zorunda olduğunu dile getiren Şimşek, "Polisimiz bizlerin huzurunun, güvenliğinin teminatıdır." dedi.



Konuşmaların ardından Cebeloğlu ve Kılıç, Şimşek'i makamında ziyaret etti.



Kırşehir



Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gülser Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, toplumun huzuru ve güvenliği için büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan emniyet mensuplarına teşekkür etti.



İl Emniyet Müdürü Akyüz de suç ve suçlularla mücadelede teknolojik imkanları kullanmanın yanı sıra vatandaşların desteğinin de son derece önemli olduğunu vurguladı.



Kutlamalar, Kırşehir Polisevi'nde devam etti.



Yozgat



Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Çengeloğlu, yaptığı konuşmada, "Milletimizin Büyük Önder Atatürk'ün işaret ettiği onurlu ve güçlü medeniyet yürüyüşünü engellemek isteyen her türlü terör ve şer odaklarına karşı, polis teşkilatımızın her kademesindeki görevlisinin üstün sorumluluk, yüksek itaat ve disiplinle vazifesini yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.





Törenin ardından emniyet mensupları, Yozgat Şehitliği'ni ziyaret etti.



Kırıkkale



Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Selçuk Doğuş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Çorumlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu 1845 yılından bugüne edindiği tarihi birikimle her geçen gün gelişerek büyüdüğünü söyledi.



Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak toplumun huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyetini sağladıklarını belirten Çorumlu, "Polis kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini koruma gibi çok önemli ve hayati görevler üstlenmiştir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler polisin kullandığı ekipmanın yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

