Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da törenler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da törenler düzenlendi.



Kilis'te Asri Mezarlık'taki Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi.



Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Recep Soytürk ve Şenses, alandaki stantları gezdi.



Bu arada polis ekipleri, konvoy oluşturarak, şehir turu yaptı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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