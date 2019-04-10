Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, törenler gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, törenler gerçekleştirildi.



Fethiye Beşkaya Meydanı'ndaki törende, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.



Törene, ilçe protokolü, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.



Marmaris



Marmaris Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.



İlçedeki sağanaktan dolayı kutlama programı Marmaris Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirildi.



Törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.



Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, törende yaptığı konuşmasında, polis teşkilatının haftanın 7 günü 24 saat görevi başında olduğunu, toplumun huzuru için fedakarca görev yaptıklarını söyledi.



Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan da 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında dik ve kararlı duruş sergileyen emniyet teşkilatının bir parçası olmaktan gurur ve onur duyduğunu dile getirdi.



Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri ve madalyaları verildi.



Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen kokteylde, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, ilçe protokolü ve emniyet mensuplarıyla pasta kesti.



- Bodrum



Bodrum da Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu'nun Atatürk heykeline çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, emniyet teşkilatının hem nitelik, hem de nicelik olarak önemli bir birikime sahip olduğunu söyledi.



Emniyet mensuplarının, milli ve manevi değerlerimizin korunması açısından önemli görevi ifa ettiğini belirten Yılmaz "Bugün onlara ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.



İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu ise şanla, şerefle 174 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan emniyet teşkilatının, sadece ülkemizde değil, ülke sınırları dışında da halk ettiği yeri almış olmanın haklı gururunu yaşadığını dile getirdi.



Yörükoğlu, "Tüm şer odakları karşılarında bizleri bulacak ve asla hain emellerine ulaşamayacaklar." diye konuştu.



Konuşmaların ardından ilçedeki emniyet araçlarının kortej geçişi yapıldı.



Belediye Meydanı'ndaki törenin ardından belediyeye ait kafede 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula'nın "Kelimenin kalbi" adlı resim sergisi açıldı.



Bodrum'daki kutlamalara, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, bazı resmi daire ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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