Akyurt
'ta, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürü Özkan Özdağ, Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen törende, yaptığı konuşmada, insanların en temel idealinin güvenlik, huzur ve mutluluk içinde yaşamak olduğunu söyledi.
Bunun için insanların karşılıklı güven, dayanışma ve kaynaşma içinde bulunması, belirli hukuki düzene sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Özdağ, "Hayat, korku ve endişeden arındırılıp güvene kavuştukça güzeldir. İnsanlar da bu düzenin sağlanıp korunması, hayatın uyum ve düzen içinde sürdürülebilmesi için bazı kısıtlama ve yasaklara katlanmak zorundadır." dedi.
Özdağ, 251 şehit verilen 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların ölümü göze alarak hain darbecilere gereken cevabı verdiklerini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ne ve Türk milletinin milli iradesine düzenlenen bu darbe girişimine karşı birlikte kazanmış olduğumuz başarı, polis-halk ilişkisinin en güzel örneğidir." ifadesini kullandı. Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından tören, İlçe Emniyet Müdürlüğü
lokalinde düzenlenen resepsiyonla son buldu.
Törene Kaymakam Osman Altın
, Belediye Başkanı Hilal Ayık
ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.