Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

18 dakika önce

Akyurt'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Akyurt'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Özkan Özdağ, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, yaptığı konuşmada, insanların en temel idealinin güvenlik, huzur ve mutluluk içinde yaşamak olduğunu söyledi.

Bunun için insanların karşılıklı güven, dayanışma ve kaynaşma içinde bulunması, belirli hukuki düzene sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Özdağ, "Hayat, korku ve endişeden arındırılıp güvene kavuştukça güzeldir. İnsanlar da bu düzenin sağlanıp korunması, hayatın uyum ve düzen içinde sürdürülebilmesi için bazı kısıtlama ve yasaklara katlanmak zorundadır." dedi.

Özdağ, 251 şehit verilen 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların ölümü göze alarak hain darbecilere gereken cevabı verdiklerini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletinin milli iradesine düzenlenen bu darbe girişimine karşı birlikte kazanmış olduğumuz başarı, polis-halk ilişkisinin en güzel örneğidir." ifadesini kullandı.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından tören, İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde düzenlenen resepsiyonla son buldu.

Törene Kaymakam Osman Altın, Belediye Başkanı Hilal Ayık ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:35 Kaynak: AA
Akyurt, Polis, Güncel
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