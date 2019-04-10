Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Malatya'nın Doğanşehir ve Kale ilçelerinde törenler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Malatya'nın Doğanşehir ve Kale ilçelerinde törenler düzenlendi.



Doğanşehir İlçe Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz'ü makamında ziyaret etti.



Programlara Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Çevik, Cumhuriyet Savcısı Hasan Çınar, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Sülü, İlçe Emniyet Müdür V. Alparslan Güven, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun, kurum amirleri, personeller ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kale



Kale'deki törenler ise Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kale İlçe Emniyet Amiri Mesut Anar ve polisler, Kale Kaymakam Vekili Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı'yı makamında ziyarete ederek, çiçek takdim etti.



Kaymakam Büyüknalçacı, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutlayarak başarılar diledi.



İlçe Emniyet Amiri Anar, daha sonra Kıbrıs gazisi Hacı Erdoğan'ı evinde ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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