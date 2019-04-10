Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

2 saat önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü Tarsus ve Gülnar ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü Tarsus ve Gülnar ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Alanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından da Emniyet Müdür Yardımcısı Özden Özen günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.

Kaymakam Yüksel Ünal da konuşmasında, halkın can ve mal güvenliği için 24 saat görevinin başında olan Türk Polis Teşkilatının geleceği geçmişinde olan son derece önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Gülnar

Gülnar ilçesinde de polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İlçe Emniyet Amiri Ozan Budak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra bir konuşma yapan Budak, polis teşkilatının 174. yıllık süreç içerisinde sürekli gelişip büyüdüğünü ve görevini layıkıyla yerine getirdiğini bildirdi.

Konuşmanın ardından Budak ve teşkilat mensupları Kaymakam Mustafa Ayvat'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:02 Kaynak: AA
Gülnar, Tarsus, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 16:05:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]