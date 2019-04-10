Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü Tarsus
ve Gülnar
ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Alanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu. Ardından da Emniyet Müdür Yardımcısı Özden Özen günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.
Kaymakam Yüksel Ünal
da konuşmasında, halkın can ve mal güvenliği için 24 saat görevinin başında olan Türk Polis Teşkilatının geleceği geçmişinde olan son derece önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.
Gülnar
Gülnar ilçesinde de polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.
İlçe Emniyet Amiri Ozan Budak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Daha sonra bir konuşma yapan Budak, polis teşkilatının 174. yıllık süreç içerisinde sürekli gelişip büyüdüğünü ve görevini layıkıyla yerine getirdiğini bildirdi.
Konuşmanın ardından Budak ve teşkilat mensupları Kaymakam Mustafa Ayvat'ı makamında ziyaret etti.