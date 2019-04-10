Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

1 saat önce

Karakeçili ve Yahşihan ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Karakeçili ve Yahşihan ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği'ndeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Cihat Can, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların birlik ve beraberlik, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamalarını sağlamak için gece gündüz demeden, azim ve kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Törene, Belediye Başkanı Veysel Aydemir, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Yahşihan

Yahşihan Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkuş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akkuş, burada yaptığı konuşmada, Yahşihan halkına teşekkür ederek, kendilerine her konuda yardımcı olduklarını söyledi.

Törene, Kaymakam Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:09 Kaynak: AA
Karakeçili, Polis, Güncel
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