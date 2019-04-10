Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Uşak ve ilçelerinde ilçelerinde törenler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Uşak ve ilçelerinde ilçelerinde törenler düzenlendi.

Uşak kent merkezindeki tören Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve beraberindeki teşkilat mensuplarının Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Ergüder ve beraberindekiler daha sonra Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından makamında tebrikleri kabul eden İbrahim Ergüder, teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

-Eşme

Eşme'deki tören hava muhalefeti nedeniyle TCDD hangarında yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eşme İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından davetliler kokteyle katıldı.

Törene Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Karakaş, polis ve jandarma mensupları katıldı.

-Banaz

Banaz ilçesinde düzenlenen törende ise İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Daha sonra konuşma yapan Türkyılmaz, teşkilat mensuplarının özverili şekilde görevlerini yaptığını söyledi.

Türkyılmaz daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: AA
Eşme, Uşak, Polis, Güncel
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