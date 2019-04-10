Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Boyabat ilçesinde tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Boyabat ilçesinde tören düzenlendi.



Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Gülcü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.



Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Gülcü, burada yaptığı konuşmada, Emniyet Teşkilatının vatanın bölünmez bütünlüğü, halkın mal ve can güvenliği için mekan, zaman gözetmeksizin görev başında olduğunu söyledi.



Aziz Türk milletinin kendilerine her zaman güç ve kuvvet verdiğini vurgulayan Gülcü, "Teşkilatımız, kanunlarla kendisine verilen yetki ile görev yaparken en büyük yardımcısı aziz milletimiz olmuş, halkımızın yanında ve gönlünde yer bulmuştur. Polis, vicdanı olmayanların karşısındadır. Polis teşkilatımız, hizmet görevi gereği çağın gerektirdiği tüm yeniliklere teknolojik gelişmeler ışığında kendisini sürekli yenileyerek hizmet vermeye devam edecektir." dedi.



Programa Kaymakam Fatih Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Özay Topçu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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