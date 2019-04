Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin 'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.Mersin Valisi Ali İhsan Su , Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden, her türlü şartta görevini üstün gayretle yaptığını vurguladı.Vali Su, Türk Polis Teşkilatının dünya standartlarında çalışan bir yapısı olduğunu aktararak, güvenlik güçlerinin suç ve suçluların korkulu rüyası olduğunu ifade etti.Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de verdikleri hizmetin kalitesinin gün geçtikçe arttığını söyledi.Kentteki huzur ve güven ortamının devam edeceğini belirten Şahne, şöyle konuştu:"Halkımızın huzuru için öncelikle her türlü terör örgütleriyle, gençlerimizin büyük belası olan uyuşturucu ve trafik terörüne karşı mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Müdürlüğümüz uyuşturucuyla mücadele konusunda son 2 yıldır başarılı operasyonlar gerçekleştirmiş, Türkiye genelinde en başarılı il seçilmiştir. 2017-2018 yıllarında yaklaşık 5 ton esrar, 500 kilonun üzerinde eroin, 9,5 milyonun üzerinde captagon hap ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen ikinci büyük yakalama olan 615 kilo kokain maddesini ele geçirmiştir. Bu operasyonlarda 7 bin 371 şüpheli şahıstan bin 973'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, sokaklarımızın bunlardan arındırılması sağlanmıştır."Şahne, terör ve asayiş uygulamalarıyla da suç ve suçlu sayısının azaltılması noktasında son 2 yıldır önemli operasyonlara imza attıklarını kaydederek, narkotik, terör ve asayiş suçlarıyla mücadele başta olmak üzere çalışmalarda gelinen noktanın haklı gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.Katılımcılar, kutlama programının ardından "Trafik" konulu resim sergisini gezdi.