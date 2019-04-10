Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kuruluşundan bugüne kadar görevini hakkıyla yerine getiren teşkilatımız hamdolsun ülkemizin, milletimizin, devletimizin huzurunu, güvenliğini ve barışını temin etmektedir.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kuruluşundan bugüne kadar görevini hakkıyla yerine getiren teşkilatımız hamdolsun ülkemizin, milletimizin, devletimizin huzurunu, güvenliğini ve barışını temin etmektedir." dedi.



Özkan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'u makamında ziyaret etti.



Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Özkan, "Köklü, kadim bir devlet geleneğimiz var. Bütün devletlerin belki de tarihinin en eski kuruluşlarından biri olan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." diye konuştu.



"Kuruluşundan bugüne kadar görevini hakkıyla yerine getiren teşkilatımız hamdolsun ülkemizin, milletimizin, devletimizin huzurunu, güvenliğini ve barışını temin etmektedir." ifadesini kullanan Özkan, teşkilatın, Türkiye'nin birliğine yönelik her türlü kast girişimlerine karşı dim dik ayakta durmak suretiyle devletin ve milletin barışını tesis ettiğini vurguladı.



Özkan, şunları kaydetti:



"Türk Polis Teşkilatı bugüne kadar görevlerini yerine getirirken pek çok şehit vermiş, gazilerimiz olmuştur. 10 Nisan Polis Teşkilatımızın kuruluşu vesilesiyle teşkilatımıza başarılar diliyoruz. Nice güzel başarılı hizmetlere vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Görevi başında şehit olan Fethi Sekin başta olmak üzere Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarına, şehitlerimize minnet ve şükran borcumuzu tekrar ifade ediyor, gazilerimize Allah'tan şifa diliyor ve 10 Nisan'ımızın ülkemize milletimize güzellikler getirmesini temenni ediyorum."



TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol ise ziyaretten dolayı teşekkür etti.



Türk Polis Teşkilatı olarak zaten ortaya koydukları misyon ve edindikleri vizyonla beraber tüm halka hizmet etmenin kendilerinin düsturu olduğunu dile getiren Erol, bunu yaparken şehit veya gazi olan meslektaşlarını saygıyla anarak, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.



Erol, "Biz, vatan, millet aşkı ve bununla beraber milletimize hizmet etme düsturuyla yolumuza devam ediyoruz. Bu yolda Atamızın izinde, başkanımızın emrinde 174 yaşına girmiş teşkilatımız olarak vatan, bayrak sevgisi ve bununla beraber de milletimize hizmet etme aşkıyla yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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