Şanlıurfa
'nın Siverek
ve Ceylanpınar
ilçelerinde Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Siverek Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Teoman
Yıldırım tarafından Atatürk
Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yıldırım, emniyet teşkilatının ülkenin huzur ve güvenini sağlamak için görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.
Ceylanpınar
Ceylanpınar Hükümet
Konağı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Abdullah Aksak
, İlçe Emniyet Müdürü Aydın
Özdoğan, kurum amirleri ve polis memurları katıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Özdoğan, emniyet teşkilatının vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz çalıştığını belirtti.