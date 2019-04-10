Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ve Ceylanpınar ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Siverek Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yıldırım, emniyet teşkilatının ülkenin huzur ve güvenini sağlamak için görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Ceylanpınar

Ceylanpınar Hükümet Konağı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Abdullah Aksak, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Özdoğan, kurum amirleri ve polis memurları katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Özdoğan, emniyet teşkilatının vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz çalıştığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:26 Kaynak: AA
Ceylanpınar, Siverek, Polis, Güncel
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