Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

1 saat önce

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi.

Kaymakam Onur Alimoğlu, Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve protokol üyeleri, ilçedeki şehit mezarlarını ziyaret etti.

Mezarlara karanfil bırakan Alimoğlu ve beraberindekiler, şehitler için dua etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:38 Kaynak: AA
Yeşilhisar, Kayseri, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:33:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]