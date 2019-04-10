Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
1 saat önce
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:38 Kaynak: AA
'nin Yeşilhisar
ilçesinde, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi.
Kaymakam Onur Alimoğlu, Belediye Başkanı Halit Taşyapan
ve protokol üyeleri, ilçedeki şehit mezarlarını ziyaret etti.
Mezarlara karanfil bırakan Alimoğlu ve beraberindekiler, şehitler için dua etti.
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