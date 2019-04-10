Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü - Ordu

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü - Ordu

55 dakika önce

Ordu'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Ordu'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Altınordu ilçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, öğrenciler ile gaziler de katıldı.

Altınordu İlkokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayrağı ve dövizlerle polislere destek verdi. Öğrenciler, polisler için yazdıkları mektupları kendilerine takdim etti.

Öte yandan, Altınordu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, polis üniformaları giyerek Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. TOMA, zırhlı araç ve trafik polisi araçlarına binen öğrenciler, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Emniyet Müdürü Erduğan, kendisini ziyaret eden öğrencilere hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:19 Kaynak: AA
Altınordu, Ordu, Polis, Güncel
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