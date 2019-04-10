Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
35 dakika önce
Tunceli'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlandı.
Tunceli'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:32 Kaynak: AA
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Ateş ve beraberindekiler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Polisevi ve Emniyet Müdürlüğüne geçerek kurban kesimine katıldı.
Etkinlikler, Ateş'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.
Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu
TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar