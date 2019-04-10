Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

35 dakika önce

Tunceli'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Tunceli'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Ateş ve beraberindekiler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Polisevi ve Emniyet Müdürlüğüne geçerek kurban kesimine katıldı.

Etkinlikler, Ateş'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:32 Kaynak: AA
Tunceli, Polis, Güncel
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