Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

30 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Ünye ve Fatsa ilçelerinde tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Ünye ve Fatsa ilçelerinde tören düzenlendi.

Ünye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Polis üniformaları giyen çocukların da bulunduğu tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Esat Can Öztürk, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Fatsa

Fatsa ilçesinde etkinlikler kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programa, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:36 Kaynak: AA
Ünye, Polis, Güncel
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