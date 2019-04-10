Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

- Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü töreni Bodrum ilçesindeki törene katılanlar Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın konuşması Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu'nun konuşması Törenden detay görüntüler Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174.

- Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü töreni

Bodrum ilçesindeki törene katılanlar

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın konuşması

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu'nun konuşması

Törenden detay görüntüler Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü

MUĞLA - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, törenler gerçekleştirildi.



Bodrum



Bodrum da Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu'nun Atatürk heykeline çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, emniyet teşkilatının hem nitelik, hem de nicelik olarak önemli bir birikime sahip olduğunu söyledi.



Emniyet mensuplarının, milli ve manevi değerlerimizin korunması açısından önemli görevi ifa ettiğini belirten Yılmaz "Bugün onlara ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.



İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu ise şanla, şerefle 174 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan emniyet teşkilatının, sadece ülkemizde değil, ülke sınırları dışında da halk ettiği yeri almış olmanın haklı gururunu yaşadığını dile getirdi.



Yörükoğlu, "Tüm şer odakları karşılarında bizleri bulacak ve asla hain emellerine ulaşamayacaklar." diye konuştu.



Konuşmaların ardından ilçedeki emniyet araçlarının kortej geçişi yapıldı.



Belediye Meydanı'ndaki törenin ardından belediyeye ait kafede 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula'nın "Kelimenin kalbi" adlı resim sergisi açıldı.



Bodrum'daki kutlamalara, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, bazı resmi daire ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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