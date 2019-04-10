Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde, Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gölbaşı Hükümet
Konağı önündeki Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, İlçe Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde devam etti.
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, yaptığı konuşmada, teşkilat olarak 174. kuruluş yıl dönümüne girerken sadece Türkiye
sınırları içerisinde değil, dünyadaki yerlerini de almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.
Çağdaş ve demokratik bir yapı içerisinde, Türkiye'nin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması, vatandaşların özgür ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi için emniyet teşkilatı olarak gece, gündüz yorulmadan çalıştıklarını ifade eden Koçyiğit, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti
ve büyük Türk milleti için dur durak bilmeden, korkusuzca, canımızı hiçe sayarak mücadele etmekteyiz. Gölbaşı ilçesi suç sayısının az olduğu, birçok örf ve adetin yaşatıldığı ve geçmişten gelen geleneklere sıkı sıkıya bağlı, nezih ve huzurlu bir yerdir. Huzurlu bir Gölbaşı için çalışmaya devam edeceğiz."
Etkinlikler, öğrenciler ve polis memurları tarafından şiirlerin okunmasıyla son buldu.