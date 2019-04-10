Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölbaşı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam etti.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, yaptığı konuşmada, teşkilat olarak 174. kuruluş yıl dönümüne girerken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyadaki yerlerini de almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çağdaş ve demokratik bir yapı içerisinde, Türkiye'nin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması, vatandaşların özgür ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi için emniyet teşkilatı olarak gece, gündüz yorulmadan çalıştıklarını ifade eden Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti için dur durak bilmeden, korkusuzca, canımızı hiçe sayarak mücadele etmekteyiz. Gölbaşı ilçesi suç sayısının az olduğu, birçok örf ve adetin yaşatıldığı ve geçmişten gelen geleneklere sıkı sıkıya bağlı, nezih ve huzurlu bir yerdir. Huzurlu bir Gölbaşı için çalışmaya devam edeceğiz."

Etkinlikler, öğrenciler ve polis memurları tarafından şiirlerin okunmasıyla son buldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:59 Kaynak: AA
Adıyaman, Türkiye, Polis, Güncel
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