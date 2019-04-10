Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
1 saat önce
Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolaysıyla 70 polis memuruna başarı belgesi verildi.
Cizre
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:23 Kaynak: AA
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolaysıyla 70 polis memuruna başarı belgesi verildi.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Çevik Kuvvet Grup Amirliğinde düzenlenen törende, gösterdikleri üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı 70 polis memuruna başarı belgesi verildi.
Ödül töreninde, ayrıca Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, mart ayında devriye görevindeyken Dicle
Nehri kenarındaki falezlerden intihar etmek için nehre atlayan 39 yaşındaki Asiye E'yi kurtaran polis memuru Toprak'a teşekkür plaketi verdi.
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