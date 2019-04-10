Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

1 saat önce

Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolaysıyla 70 polis memuruna başarı belgesi verildi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolaysıyla 70 polis memuruna başarı belgesi verildi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Çevik Kuvvet Grup Amirliğinde düzenlenen törende, gösterdikleri üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı 70 polis memuruna başarı belgesi verildi.

Ödül töreninde, ayrıca Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, mart ayında devriye görevindeyken Dicle Nehri kenarındaki falezlerden intihar etmek için nehre atlayan 39 yaşındaki Asiye E'yi kurtaran polis memuru Toprak'a teşekkür plaketi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:23 Kaynak: AA
Cizre, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 19:05:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]