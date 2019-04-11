Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

1 saat önce

İdil ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolaysıyla tören yapıldı.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
İdil ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolaysıyla tören yapıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güneri Atatürk büstüne çelenk sundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde devam eden etkinlikte, polislere başarı belgesi verildi.

Programa, Kaymakam Zafer Sağ, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:13 Kaynak: AA
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