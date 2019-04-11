Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
1 saat önce
İdil ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolaysıyla tören yapıldı.
İdil
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:13 Kaynak: AA
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolaysıyla tören yapıldı. Hükümet
Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güneri Atatürk
büstüne çelenk sundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
lokalinde devam eden etkinlikte, polislere başarı belgesi verildi.
Programa, Kaymakam Zafer Sağ, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
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