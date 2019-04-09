Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

1 saat önce

Vezirköprü ilçesinde şehit polislerin mezarları ziyaret edildi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Vezirköprü ilçesinde şehit polislerin mezarları ziyaret edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı nedeniyle, 1995 yılında şehit olan polis memuru Mehmet Muştalı'nın Karlık Mezarlığındaki kabri ile 1988 yılında şehit olan Başkomiser Harun Özboyabatlı'nın Yeni Mahalle Mezarlığındaki kabri başında dua edildi.

Şehitlerin kabirlerinin ziyaretine, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amiri Ertuğrul Şimşek, Vezirköprü Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Muhammed Kara, Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan, emniyet mensupları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:18 Kaynak: AA

Vezirköprü, Polis, Güncel
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