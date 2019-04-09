Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Çankırı
'da Polis Haftası
etkinliği kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğü binasından gerçekleştirilen kampanyada Vali Hamdi Bilge Aktaş
, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, şube müdürleri ve polisler kan bağışında bulundu. Kızılay
Çankırı Şubesi tarafından Vali Hamdi Bilge Aktaş'a kayıtlı 10 ünite kan bağışlaması nedeniyle bronz madalya verildi.
Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı
'na 11'inci kan bağışını yaptığını söyledi.
Bağış sayesinde birçok kişinin hayatına dokunduğunu belirten Aktaş, "Bütün dostlara, bütün vatandaşlara bunu yapmalarını tavsiye ederim. Bu kan verme işini genelde polis haftalarında veriyoruz. 10 Nisan
Polis Günü, bu vesileyle bütün kahraman polislerimizin gününü tebrik ediyorum. Halkımızı da bu kampanyalara katılmaya davet ediyorum." dedi.
İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy da Türk Polis Teşkilatı'nın 174 yıldır kanıyla, canıyla görevi başında olduğunu söyledi.
Kan bağışı yapmaya devam edeceklerini belirten Aksoy, "10 Nisan'da kan bağışı yaparak sadece bedenen, ruhen görevimizin haricinde de kanımızla milletimizin hizmetinde olmayı şiar edindik." diye konuştu.