Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Bulanık
Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Uzan, mesajında, 174 yıllık birikimiyle polis teşkilatının mazluma umut olmaya devam ettiğini belirtti.
Emniyet teşkilatının, Bulanık ilçesinde her türlü tehdide karşı büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görev yaptığını kaydeden Uzan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Polisimizin azim ve başarısı her türlü övgünün üzerindedir. Fedakarca 24 saat görev başında hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, ilçemizde takdire şayan başarılar elde etmiştir. Toplumun huzuru ve güveninin teminatı kahraman polislerimiz, görev ve sorumluluklarını yasalar çerçevesinde en iyi şekilde yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir. Polisimiz, kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla görevini yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygularla polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası
'nı kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve sıhhat, görevi başında olan polislerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum."