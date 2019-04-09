Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

29 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, ülkede iç güven ortamının oluşmasına yönelik olağanüstü gayretler sergileyen polis teşkilatının kuruluşunun 174. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Emniyet teşkilatının, vatandaşın huzur ve güven içerisinde bulunması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak her türlü zorluğa göğüs gerdiğini kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için devletin asli görevlerini layıkıyla yerine getirdiği gibi bundan sonra da o şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuur ve halkla beraber en iyi şekilde devam ettireceğine inancımız tamdır. Polis teşkilatımızın kuruluşunun 174. yılında ilimizin ve ilçelerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızı kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle görevi esnasında şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan emniyet teşkilatımızın her kademedeki fedakar ve cefakar çalışanlarına aileleri ile sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:20 Kaynak: AA

Huzur, Bitlis, Polis, Güncel
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