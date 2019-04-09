Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

2 saat önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Çorum'da polisler, ilkokul öğrencileriyle fidan dikti.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Çorum'da polisler, ilkokul öğrencileriyle fidan dikti.

Kent merkezindeki Trafik Hatıra Ormanı'nda gerçekleşen etkinlikte, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla 174 fidan toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince öğrencilere fidan dikimi hakkında bilgi verilen etkinliğe İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Ender Özcan Çakır ile polisler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:41 Kaynak: AA

Çorum, Polis, Güncel
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