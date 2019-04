Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kaymak, mesajında, Türk Polis Teşkilatının ülkenin bölünmez bütünlüğü ile halkın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda çok büyük özveriyle gece gündüz gözetmeden başarılı şekilde 174 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek için yetkisini kanunlardan alarak görev yapan teşkilatın, insan hak ve özgürlüklerine gösterilen hassasiyetle güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa etmekte olduğunu vurgulayan Kaymak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis, vicdanı olmayanların karşısındadır.' dediği gibi Polis Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır." ifadesini kullandı.



Emniyet Teşkilatının vatandaşların huzur ve mutluluğunu sağlama sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Kaymak, şunları kaydetti:



"Samsun'da Emniyet Teşkilatı mensubu polislerimiz, her zaman hukuk çerçevesinde vatandaşını seven ve sayan hizmet anlayışında olacaktır. Samsun'un huzurlu bir şehir olmasında emniyet gücümüzün takdire şayan çabaları olduğu kadar, vatandaşımızın da sağduyulu ve iş birliği içerisinde olmasının büyük katkısı vardır. Bu onurlu görevlerini büyük özveri ve insan sevgisiyle yerine getirerek Samsun'un güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan tüm emniyet mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. 10 Nisan 1845'te kurulan Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehit olan polislerimizi rahmetle, gazi polislerimizi ise minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan polislerimize de aileleriyle sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

