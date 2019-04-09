Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Amasya Valisi Osman Varol, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Amasya Valisi Osman Varol, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Varol mesajında, köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatının kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kutsi bir görev üstlendiğini bildirdi.



Türkiye'nin huzur, güvenlik, asayiş ve düzenini sağlamakla görevli olan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın engin mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını ifade eden Varol, şunları kaydetti:



"Kanun ve mevzuatların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde aziz milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve toplumsal asayişin muhafaza edilmesi için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan polis teşkilatımız, kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden günümüze kadar canla, başla ve büyük bir sadakatle görevini ifa etmiştir. Gelişen teknolojiyle eş zamanlı olarak sürekli kendini yenileyen, emniyet ve güvenlik alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek suç ve suçlularla mücadelede üstün başarılar elde eden Türk Polis Teşkilatı, aziz Türk milletinin geçmişten günümüze gurur vesilesi olmuştur. Necip milletimizin ihtiyaç ve taleplerine mukabelede bulunurken insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğünü ve demokrasinin gereklerini hakkaniyetle gözeten Türk Polis Teşkilatının daima artan bir başarı grafiğiyle hizmetlerine devam edeceğinden şüphemiz yoktur."



Taşova



Taşova İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Altun, beraberindeki heyet ile Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat'ı makamında ziyaret etti.



Altun, yaptığı açıklamada, iki kardeş teşkilatın uyum içinde çalıştığını belirterek, "Jandarma ve polis iki kardeş kurumdur. Bizim tek amacımız vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve vatandaşımızın huzuru. Bu görevi yürütürken uyum içinde, birlik ve beraberlik içinde yürütüyoruz. Bütün emniyet teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.



Daha sonra Taşova İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat ve teşkilat mensupları şehitliği ziyaret ederek dua okudu.



Merzifon



Merzifon'da ilkokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı nedeniyle Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, öğrencilerle yakından ilgilenip, ikramda bulundu.





Öğrencilere polisin görevlerini anlatan Canpolat, polisin, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için görevde bulunduğunu söyledi.



- Gümüşhacıköy



Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.





Öğrencileri karşılayan ve onlarla tek tek ilgilenen İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Sezgin Çelik, minik öğrencilere polisin görevleri hakkında bilgi verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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