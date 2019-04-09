Bursa Emniyet Müdürlüğü
, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla şehit ve gazi yakınları için yemek programı düzenledi.
Emniyet müdürlüğü binasında düzenlenen programa, şehit ve gazi aileleri katıldı.
Programda İl Emniyet Müdürü Osman Ak
'ın yakın koruması olan polis memuru Harun Vuran, Ak'ın eşi Fatma Ak tarafından yazılan "Şehit Polisim" isimli şiiri okudu.
Etkinlikte, Bursa Müftüsü İzani Turan
da şehitler için dua etti.
Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat ile eşi de katıldı.