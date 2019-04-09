Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

49 dakika önce

Tatvan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Tatvan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, Selahaddin Eyyubi İlkokulu Müdürü Adil Dülek, öğretmen ve öğrenciler ile Tatvan Emniyet Müdürü Tuncay Aygün'ü ziyaret etti.

Makamında konuklarına çeşitli ikramlarda bulunan Aygün, ardından öğrencilere birimleri tanıtarak polislik mesleği hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlayan öğrenciler, Aygün'e ve tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarı dileğinde bulundu.

Daha sonra polis zırhlı araçlarına binen öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:37 Kaynak: AA
Tatvan, Polis, Güncel
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