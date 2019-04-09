Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Tatvan
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, Selahaddin Eyyubi
İlkokulu Müdürü Adil Dülek, öğretmen ve öğrenciler ile Tatvan Emniyet Müdürü Tuncay Aygün'ü ziyaret etti.
Makamında konuklarına çeşitli ikramlarda bulunan Aygün, ardından öğrencilere birimleri tanıtarak polislik mesleği hakkında bilgi verdi.
Ziyarette Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlayan öğrenciler, Aygün'e ve tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarı dileğinde bulundu.
Daha sonra polis zırhlı araçlarına binen öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.