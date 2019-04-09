Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Şıldak mesajında, milletin huzur ve güvenliği için büyük bir özveri ile çalışan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutladığını bildirdi.



Emniyet Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana, dosta güven, düşmana korku saldığını belirten Şıldak, şunları kaydetti:



"Başta terör ve uyuşturucu ile mücadele olmak üzere suç örgütleri ve kaçakçılıkla mücadelede ortaya koyduğu üstün gayret ve başarılar ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için cansiperane bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.

Bu duygularla, vatanı ve milleti için canını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, Türk Polis Teşkilatı'nın bu anlamlı gününde, bütün teşkilatımıza aileleri ile mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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