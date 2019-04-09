Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı Etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı Etkinlikleri

1 saat önce

Hassa ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Hassa ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

İlçe merkezinde bulunan Merkez Ulu Cami'nde kılınan ikindi namazının ardından yapılan programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.

Çay mahallesi cami imamı Şemsettin Gönülölmez, şehitlik mertebesini ve önemini anlattığı programda vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında da bulunuldu.

Programa, Hassa İlçe Emniyet Amiri Serkan Beyoğlu ile emniyet personelleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:01 Kaynak: AA
Merkez, Hassa, Polis, Güncel
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