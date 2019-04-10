İznik
Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta
, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.
İlçede, İznik Emniyet Müdürlüğü
tarafından eski hükümet konağı önünde gerçekleşen törende konuşan Usta, "Şan ve şerefle 174 yılı geride bırakan Türk Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.
Törene, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Cumhuriyet Savcıları Sabahattin Taha Hasbutcu ve Sertaç Bozkurt, İlçe Jandarma
Komutanı Tuncay Doğan, İznik İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin
, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, gaziler, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.