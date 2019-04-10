Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

1 saat önce

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

İlçede, İznik Emniyet Müdürlüğü tarafından eski hükümet konağı önünde gerçekleşen törende konuşan Usta, "Şan ve şerefle 174 yılı geride bırakan Türk Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Törene, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Cumhuriyet Savcıları Sabahattin Taha Hasbutcu ve Sertaç Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Tuncay Doğan, İznik İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, gaziler, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:43 Kaynak: AA
Kağan Mehmet Usta, İznik, Polis, Güncel
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