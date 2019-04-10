Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

33 dakika önce

Muş'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Muş'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın ardından İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve polis memurları, Vali İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gündüzöz, Türk Polis Teşkilatının ülkenin en eski kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Bir devletin asli görevinin vatandaşın huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmek olduğunu ifade eden Gündüzöz, "Polisimiz gerçekten dünden bugüne önemli görevler ifa etti. 7-24 esasına göre güvenlik ihtiyaçlarını karşılama noktasında hareket eden büyük Türkiye'nin, nüfus olarak da en büyük teşkilatlarından biridir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:48 Kaynak: AA
İlker Gündüzöz, Muş, Polis, Güncel
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