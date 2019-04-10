Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı
33 dakika önce
Muş'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla program düzenlendi.
Muş
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:48 Kaynak: AA
'ta Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla program düzenlendi.
Valilik önündeki Atatürk
Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın ardından İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş
ve polis memurları, Vali İlker Gündüzöz
'ü makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gündüzöz, Türk Polis Teşkilatının ülkenin en eski kurumlarından biri olduğunu söyledi.
Bir devletin asli görevinin vatandaşın huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmek olduğunu ifade eden Gündüzöz, "Polisimiz gerçekten dünden bugüne önemli görevler ifa etti. 7-24 esasına göre güvenlik ihtiyaçlarını karşılama noktasında hareket eden büyük Türkiye
'nin, nüfus olarak da en büyük teşkilatlarından biridir." dedi.
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