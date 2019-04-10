Bulanık
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla program düzenlendi. Hükümet
Konağı bahçesinde Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Programın ardından Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve polis memurlarının Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılını kutladı.
Kaymakam Uzan, yaptığı konuşmada, 174 yıllık bir maziyi geride bırakan polis teşkilatının sadece Türkiye
sınırlarında değil, dünyada saygın yerini aldığını söyledi.
Emniyet teşkilatının vatandaşın canını, malını koruma, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi hayati görevleri yerine getirdiğini anımsatan Uzan, "İlçede huzuru sağlamak amacımız. Huzuru bozanlara izin vermeyeceğiz. Huzurun teminatı için bu bölgede var gücümüzle çalışacağız. Millet huzur ve güven istiyor. Elhamdülillah yaşadığımız üç yıllık süreçte şükürler olsun ilçemizde hiçbir vukuatımız olmadı. İnsanlarımız artık saat beşten sonra sokağa çıkıyorsa bu sizlerin sayesindedir." dedi.
Kaymakam Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Irmak'a plaket takdim etti.