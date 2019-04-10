Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

38 dakika önce

Bulanık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Bulanık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programın ardından Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve polis memurlarının Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılını kutladı.

Kaymakam Uzan, yaptığı konuşmada, 174 yıllık bir maziyi geride bırakan polis teşkilatının sadece Türkiye sınırlarında değil, dünyada saygın yerini aldığını söyledi.

Emniyet teşkilatının vatandaşın canını, malını koruma, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi hayati görevleri yerine getirdiğini anımsatan Uzan, "İlçede huzuru sağlamak amacımız. Huzuru bozanlara izin vermeyeceğiz. Huzurun teminatı için bu bölgede var gücümüzle çalışacağız. Millet huzur ve güven istiyor. Elhamdülillah yaşadığımız üç yıllık süreçte şükürler olsun ilçemizde hiçbir vukuatımız olmadı. İnsanlarımız artık saat beşten sonra sokağa çıkıyorsa bu sizlerin sayesindedir." dedi.

Kaymakam Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Irmak'a plaket takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:13 Kaynak: AA
Bulanık, Polis, Güncel
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