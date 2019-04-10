Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı

1 saat önce

Çarşamba'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Çarşamba'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Müdürü Turgay Beğen, yaptığı konuşmada, Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Beğen, "Halkımızın teşkilatımıza gösterdiği sevgi, ilgi, güven ve destekleri bizlere zor görevler esnasında her zaman güç vermektedir. Teşkilatımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaya devam edecek." dedi.

Çelenk sunma törenine, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Beğen, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:50 Kaynak: AA
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